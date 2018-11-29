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На матче «Зенит» — «Копенгаген» ожидается около 45 тыс. болельщиков

Спорт

Матч пройдёт 29 ноября в Санкт-Петербурге

На матче «Зенит» — «Копенгаген» ожидается около 45 тыс. болельщиков
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Российские болельщики

Санкт-Петербург, 29 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  Около 45 тысяч болельщиков ожидается на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и датским «Копенгагеном». Об этом 29 ноября сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что из Дании на матч поддержать «Копенгаген» приедут около 200 болельщиков.

Напомним, «Зенит» набрал восемь очков и занимает первое место в группе. «Копенгаген» с пятью очками находится на третьем месте.

В матче первого тура команды сыграли вничью 1:1. Ответный матч пройдёт 29 ноября в Санкт-Петербурге.

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