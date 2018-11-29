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80 болельщиков «Рапида» приедут на матч со «Спартаком»

Спорт

Болельщики разместятся на гостевом секторе, а также в ложе категории VIP

Москва, 29 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  На матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком» приедут около 80 болельщиков австрийского «Рапида». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что болельщики разместятся на гостевом секторе, а также в ложе категории VIP.

Напомним, «Спартак» занимает второе место в группе с пятью очками. «Рапид» с четырьмя очками находится на четвёртом месте.

В матче первого тура «Рапид» одержал победу со счётом 2:0. Ответный матч пройдёт 29 ноября в Москве.

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