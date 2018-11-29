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Антон Бабиков выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU

Спорт

Бабиков не допустил ни одного промаха на огневых рубежах

Антон Бабиков выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU
Wikijunkie
Антон Бабиков на старте гонки

Идре, Швеция, 29 ноября 2018, 14:33 — REGNUM  Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU. Бабиков пришёл к финишу за 26 минут и 00,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал французский спортсмен Аристид Бегю, также отстрелявший без промахов и отставший от Бабикова на 17,4 секунды.

Замкнул тройку немецкий биатлонист Лукас Фратцшер, допустивший два промаха и пришедший к финишу с отставанием в 22,7 секунды.

Отметим, что первый этап Кубка IBU проходит в Идре (Швеция) с 29 ноября по 2 декабря.

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