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Аршавин выступил против натурализации иностранных футболистов

Спорт

При этом он отметил, что есть разные случаи натурализации

Аршавин выступил против натурализации иностранных футболистов
Вячеслав Евдокимов
Андрей Аршавин

Санкт-Петербург, 29 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации иностранных игроков для национальной команды. Об этом 29 ноября сообщает «Спорт-экспресс».

"Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты», — сказал Аршавин.

При этом он отметил, что есть разные случаи натурализации. Например, Роман Нойштедтер, у которого родители родились в России. Совсем другое, по словам Аршавина, когда за сборную России играют бразильцы.

Напомним, тренерский штаб сборной России вызывает на матчи национальной команды трёх натурализованных бразильцев — защитника ЦСКА Марио Фернандеса, вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме и нападающего «Краснодара» Ари.

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