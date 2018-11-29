Аршавин назвал самого сильного по потенциалу игрока сборной России

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Футболист Александр Головин, выступающий за клуб «Монако», является самым сильным по потенциалу игроком сборной России. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин во время «Урока футбола» в школе № 641 в Санкт-Петербурге.

«Самый сильный игрок по потенциалу в нашей сборной — Головин», — сказал Аршавин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 г. футболист Андрей Аршавин, выступавший за казахский клуб из Алма-Аты «Кайрат», сыграл последний в карьере официальный матч.

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