Дмитрий Рыболовлев посетил матч «Атлетико» — «Монако»

Монако, , 14:01 — REGNUM Президент и основной владелец футбольного клуба «Монако» российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев посетил 28 ноября матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором монегаски в гостевом матче встречались с «Атлетико Мадрид». На 87-й секунде после удара Коке из-за пределов штрафной мяч, отскочив от защитника Бенуа Бадиашиле, поразил ворота Диего Бенальо. Через 20 минут «Атлетико» забил во второй раз. Корреа уверенно обыграл нескольких защитников слева, ворвался в штрафную, откинул мяч Гризманну, и тот, пробив по нему вторым касанием внешней стороной левой ноги, не промахнулся.

Матч закончился со счетом 2:0. «Атлетико» досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, а «Монако» потерял шансы на продолжение борьбы в турнире.

Ранее, 25 ноября Дмитрий Рыболовлев побывал на тренировке «Монако» в учебном центре Ля Турби и встретился с полузащитником сборной России Александром Головиным. 24 ноября «Монако», победив в чемпионате Франции «Кан» со счетом 0:1, клуб одержал первую победу за 17 игр во всех турнирах. Гостевая победа над «Каном» также стала первой победой Тьерри Анри на посту главного тренера и, по словам пресс-службы Дмитрия Рыболовлева, хорошим подарком на день рождения президенту клуба, который он отметил 22 ноября в Москве. Однако «Монако» все еще находится в зоне вылета из Лиги 1, занимая предпоследнюю 19-ю строчку с всего лишь десятью очками в 14 играх.

Напомним, в начале ноября органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения Дмитрию Рыболовлеву по статьям «коррупция» и «торговля влиянием». Он был задержан, а затем был освобождён под условие судебного контроля, при этом ему не запрещено покидать территорию княжества. В середине месяца представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин заявил СМИ, что его клиент не планирует продавать футбольный клуб «Монако» и намерен продолжить развитие команды. Как сообщало накануне французское издание Le parisien, недавнее присутствие Рыболовлева на тренировке клуба «Монако» положило конец слухам о том, что россиянин отошел от всех дел, связанных с клубом.