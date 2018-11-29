Чиновники не должны выступать от имени спортсменов — МОК

Лозанна, Швейцария, , 13:51 — REGNUM Чиновники, которые никем не были избраны в «спортивном мире», не должны пытаться выступать от имени спортсменов. Об этом, как передает Insidethegames.biz, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время выступления на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Они (чиновники) должны сказать, что это мое мнение или это мнение группы людей, — сказал глава МОК. — Но они не должны претендовать на то, чтобы выступать от имени спортсменов».

Бах добавил, что говорить от имени спортсменов может комиссия МОК, члены которой были избраны.

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