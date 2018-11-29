Магнус Карлсен получил кубок Чемпиона мира из рук Андрея Гурьева

Лондон, , 13:28 — REGNUM Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» — компании спонсора последних трех матчей за шахматную корону — Андрей Г. Гурьев, вручил норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену кубок Чемпиона мира по шахматам.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам прошел с 9 по 28 ноября 2018 г. в Лондоне и завершился тай-брейком, в котором Магнус Карлсен оказался сильнее американского гроссмейстера Фабиано Каруана.

«Несмотря на рекордное число ничьих, матч был один из самых интересных в истории шахмат — между двумя равными и талантливыми молодыми гроссмейстерами. Уверен, что сотни миллионов людей со всего мира, которые следили за этим матчем и увлекательнейшим чемпионским циклом 2017−2018 гг. в целом, будут с еще большим интересом вовлечены в шахматную орбиту.

Для меня было честью лично поздравить победителя с заслуженной победой и вручить ему самую высокую награду — кубок чемпиона мира по шахматам.

Со своей стороны хотелось бы отметить, что огромные надежды возлагаем на российских гроссмейстеров, российскую шахматную школу. В этом году в Кандидатском турнире приняли участие сразу трое россиян — Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник. Считаю, мы можем с уверенностью смотреть в будущее и вместе работать над долгожданным возвращением шахматной короны в Россию. Наша компания, выступающая неизменным генеральным партнёром Российской Шахматной Федерации на протяжении вот уже 8 лет, продолжит поддерживать развитие шахматного спорта», — рассказал Андрей Г. Гурьев, награждая победителя.

Помимо поддержки шахмат, «нам удалось решить и бизнес-задачи по повышению узнаваемости бренда «ФосАгро», отметил Андрей Г. Гурьев.

В России шахматный спорт компания поддерживает с 2010 г. За это время российские дети завоевали более 100 медалей в детских соревнованиях. Российские шахматисты становились чемпионами мира по блицу, неоднократно по быстрым шахматам, вице-чемпионами мира, обладателями Кубка мира.