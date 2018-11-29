Сборная России по футболу опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА

Москва, , 13:09 — REGNUM Сборная России по футболу опустилась на 48-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

Так, подопечные Станислава Черчесова опустились сразу на семь позиций — с 41-го на 48-е место. В копилке российской сборной 1424 очка.

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На первом месте находится сборная Бельгии, далее идет Франция, замыкает тройку лидеров Бразилия.

Напомним, 20 ноября сборная России уступила команде Швеции в рамках 6-го тура Лиги наций со счетом 0:2. Таким образом, российская команда заняла в группе второе место, первое — Швеция.

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