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Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Спорт

Среди номинантов — Максвелл Корне, Арьен Роббен, Андрей Крамарич и Дрис Мертенс

Ньон, Швейцария, 29 ноября 2018, 12:11 — REGNUM  Четыре гола претендуют на звание лучшего забитого мяча недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Среди номинантов присутствует гол нападающего «Лиона» Максвелла Корне, забившего в ворота «Манчестер Сити» (2:2), мяч хавбека «Баварии» Арьен Роббена, отличившегося во встрече с «Бенфикой» (5:1).

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Кроме того, в списке претендентов гол форварда «Хоффенхайма» Андрея Крамарича, поразившего ворота «Шахтёра» (2:3), а также точный удар нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, который забил гол сербской «Црвене Звезде» (3:1).

Отмечается, что Роббен, Корне и Мертенс также являются претендентами на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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