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Капитан «Питтсбурга» Кросби обогнал Ковальчука по числу голов в НХЛ

Спорт

У Кросби 424 заброшенных шайбы в лиге

Питтсбург, США, 29 ноября 2018, 11:47 — REGNUM  Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обогнал нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Илью Ковальчука по количеству голов, забитых в НХЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Кросби оформил хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланш». Теперь на его счету стало 424 заброшенных шайбы. Ковальчук на данный момент отличился 422 голами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3.

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