Фигуристка Скопцова ошиблась ступенькой на награждении в Таллине

Таллин, 29 ноября 2018, 11:26 — REGNUM Российская фигуристка Анастасия Скопцова, занявшая второе место на турнире серии «Челленджер» в парных танцах на льду, ошиблась ступенькой во время награждения. Запись инцидента она опубликовала на своей странице в Instagram.
Спортсменка, поздравив польских фигуристов с третьим местом, поднялась на первую ступень. Свою ошибку она поняла, когда партнер Кирилл Алешин указал ей на вторую ступень пьедестала.
«Перепутала», — написала Скопцова, сопроводив комментарий «улыбкой».
Турнир серии «Челленджер» ранее завершился в Таллине. Первой место заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, третье — фигуристы из Польши Наталья Калишек и Максим Сподырев.
https://www.instagram.com/p/Bqt2ykzBLBP/
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