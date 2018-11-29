Фигуристка Скопцова ошиблась ступенькой на награждении в Таллине

Таллин, , 11:26 — REGNUM Российская фигуристка Анастасия Скопцова, занявшая второе место на турнире серии «Челленджер» в парных танцах на льду, ошиблась ступенькой во время награждения. Запись инцидента она опубликовала на своей странице в Instagram.

Спортсменка, поздравив польских фигуристов с третьим местом, поднялась на первую ступень. Свою ошибку она поняла, когда партнер Кирилл Алешин указал ей на вторую ступень пьедестала.

«Перепутала», — написала Скопцова, сопроводив комментарий «улыбкой».

Турнир серии «Челленджер» ранее завершился в Таллине. Первой место заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, третье — фигуристы из Польши Наталья Калишек и Максим Сподырев.

https://www.instagram.com/p/Bqt2ykzBLBP/

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