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Президент ПСЖ: Тухель является лучшим тренером мира

Спорт

«Отличный тренер, лучший тренер в мире!» — сказал Аль-Хелаифи

Президент ПСЖ: Тухель является лучшим тренером мира
Alexander Böhm
Томас Тухель

Париж, 29 ноября 2018, 11:15 — REGNUM  Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что главный тренер команды Томас Тухель является лучшим тренером мира. Об этом сообщает RMC Sport.

«Для меня Тухель является лучшим в мире, он это доказал. Отличный тренер, лучший тренер в мире!» — сказал Аль-Хелаифи.

По его словам, ПСЖ в матче с «Ливерпулем» показал настоящее лицо команды, а футболисты провели отличный матч против непростого соперника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ одержал победу над «Ливерпулем» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.

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