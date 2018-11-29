Ирландский футбольный клуб извинился за то, что «похоронил» бывшего игрока

Голуэй, Великобритания, , 10:56 — REGNUM Ирландйский клуб Ballybrack Boys (Ballybrack FC) вынужден был извиниться перед его бывшим игроком Фернандо ЛаФуэнте после того, как в одной из газет мужчина прочитал новость о своей смерти. Об этом 28 ноября сообщил сайт телеканала BBC.

Ballybrack FC, получив ложную информацию о смерти ЛаФуэнте, отложил игру с командой Arklow Town, а в время следующего матча почтил память своего бывшего члена минутой молчания. Сам ЛаФуэнте узнал о своей смерти в тот момент, когда играл в видеоигры: знакомые принесли ему газету, в которой сообщалось о его гибели в ДТП. После этого инцидента секретарь клуба решил подать в отставку.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: в ряде СМИ были опубликованы новости о том, что якобы музыкант Михаил Елизаров совершил покончил с собой. Сам исполнитель отметил назвал эти сообщения «пошлыми» и предположил, что речь идет о его однофамильце.

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