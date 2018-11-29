Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера откроет свой сайт

Рим, , 10:53 — REGNUM Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера анонсировал открытие собственного сайта. На сегодняшний день доступна только его главная страница.

На главной странице сайта можно увидеть видеофрагменты с пресс-конференций, тренировок, а также голы в исполнении футболистов «Спартака». При этом на заставке сайта Каррера представлен как тренер московского клуба.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года. Под его руководством клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России в сезоне 2016/17.

В октябре 2018 года итальянец был отправлен в отставку. Его место занял Олег Кононов, перешедший из тульского «Арсенала».

Читайте также: Массимо Каррера может стать главным тренером «Удинезе»