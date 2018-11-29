Полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицировали на один матч

Париж, , 10:41 — REGNUM Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит один матч Лиги 1. Российский футболист получил дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Предупреждение, полученное на 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата Франции против «Кана» (1:0) стала третье жёлтой карточкой для Головина за последние 10 встреч.

Дисквалификация вступает в силу с 4 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. Сразу после перехода он получил травму и пропустил начало сезона.

В ноябре «Монако» занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды семь очков после 13 туров. 25 ноября футбольный французский клуб «Монако» выиграл у команды «Кан». Встреча проходила в Кане и закончилась со счетом 1:0 в пользу «Монако». Этой победой клуб из «Монако» прервал свою серию из 12 матчей без побед во французском футбольном чемпионате.

Российский полузащитник «Монако» Алексей Головин играл в матче с самого начала и получил жёлтую карточку в середине второго тайма игры.