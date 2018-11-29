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Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при из-за травмы

Спорт

Ханю не успеет восстановиться от травмы, полученной на этапе Гран-при в Москве

Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при из-за травмы
Jonas Suni
Юдзуру Ханю на льду

Токио, 29 ноября 2018, 09:51 — REGNUM  Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при, который пройдёт в Канаде, из-за травмы. Об этом сообщает Sponichi.

Отмечается, что Ханю не успеет восстановиться от травмы, полученной на этапе Гран-при в Москве. 17 ноября он получил травму ноги на тренировке перед произвольной программой, неудачно упав и повредив голеностоп.

Перед этим Ханю выиграл короткую программу и, несмотря на повреждение, победил на этапе Гран-при в России.

Отметим, что финал Гран-при пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.

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