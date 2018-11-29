Трипл-дабл Уэстбрука принёс «Оклахоме» победу над «Кливлендом»

Оклахома-сити, США, , 09:29 — REGNUM «Оклахома-Сити-Тандер» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 100:83.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Джордан Кларксон, который набрал 25 очков.

В составе «Оклахомы» защитник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 23 очков, 19 подборов и 51 результативных передач.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» идут на 29-м месте.

«Оклахома-Сити-Тандер» (Оклахома-Сити) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 100:83 (21:28, 26:19, 26:15, 27:21).

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