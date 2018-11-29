«Питтсбург» проиграл «Колорадо», несмотря на хет-трик Кросби

Денвер, США, , 08:48 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Хоккеисты «Колорадо» вышли вперёд с разницей в три шайбы, отличились Самуэль Жирар, Эрик Джонсон и Колин Уилсон. Однако «Питтсбургу» удалось отыграться благодаря хет-трику Сидни Кросби.

Тем не менее, «Колорадо» все равно смог победить с разницей в три шайбы. В заключительной десятиминутке победу «Эвеланш» принесли точные броски Габриэля Ландескога, Натана Маккиннона и Карла Сёдерберга.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 25 матчах. «Питтсбург» идёт на 20-м месте, в активе команды 25 очков в 24 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 6:3 (1:0, 2:2, 3:1).

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