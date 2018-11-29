«Даллас» в овертайме вырвал победу у «Калгари»

Калгари, Канада, , 08:19 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Далласа» отличились Джейсон Спецца, Джейми Бенн, Гэвин Байройтер и Тайлер Сегин. В составе «Калгари» точными бросками отметились Гарнет Хэтэуэй, Джонни Годро и Марк Джордано.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 29 очков в 26 матчах. «Калгари» идёт на 10-м месте, в активе команды 30 очка в 25 играх.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1).

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