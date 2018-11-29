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Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Анахаймом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Санрайз, США, 29 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  «Анахайм Дакс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Анахайма», на 15-й секунде отличился Джош Мэнсон. В втором периоде «Пантерз» смогли отыграться и выйти вперёд благодаря голам Аарона Экблада и Евгения Дадонова.

Однако «Анахайм» всё же смог вырвать победу. Дубль оформил нападающий Ник Ритчи.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 29 очков в 27 матчах. «Флорида» идёт на 28-м месте, в активе команды 22 очка в 23 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).

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