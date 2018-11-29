«Торонто» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Торонто, Канада, , 08:00 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Торонто» по дублю оформили Джон Таварес и Остон Мэттьюс, ещё одну шайбу забросил Патрик Марло.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились Томаш Гертл, Джо Павелски и Мелькер Карлссон.

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 36 очков в 26 матчах. «Сан-Хосе» идёт на 11-м месте, в активе команды 29 очков в 26 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

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