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Акинфеев, Игнашевич и Жирков могут сыграть прощальный матч в сборной России

Спорт

РФС планирует провести прощальный матч для футболистов

Москва, 29 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  Футболисты, завершившие карьеру в сборной России после чемпионата мира — 2018, могут сыграть прощальный матч в составе национальной команды. Об этом 29 ноября сообщают «Известия».

Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) планирует провести прощальный матч для вратаря Игоря Акинфеева (ЦСКА), защитника Сергея Игнашевича и полузащитников Юрия Жиркова («Зенит») и Александра Самедова («Спартак»).

Предполагается, что футболисты могут принять участие в одном из товарищеских матчей сборной России, которые пройдут в 2019 году.

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Напомним, на чемпионате мира — 2018 сборная России впервые смогла дойти до четвертьфинала. После турнира Сергей Игнашевич завершил карьеру, а в октябре Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

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