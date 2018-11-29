Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» в матче с «Детройтом»

Детройт, США, , 07:30 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Во втором периоде хоккеисты «Детройта» забросили три шайбы, отличились Томас Ванек, Андреас Атанасиу и Тайлер Бертуцци.

Однако «Сент-Луису» удалось отыграться благодаря дублю Дэвида Перрона и шайбе российского форварда Владимира Тарасенко.

Тем не менее, «Детройт» всё же вырвал победу. Решающую шайбу забросил Тайлер Бертуцци, оформив дубль.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 25 очков в 25 матчах. «Сент-Луис» идёт на 30-м месте, в активе команды 19 очков в 23 играх.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).

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