Томск примет эстафету огня зимней Универсиады – 2019

Томск, , 03:15 — REGNUM Эстафета огня зимней Универсиады 2019 года состоится в Томске 15 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

В Томск огонь Универсиады прибудет из Новосибирска.

«Огонь Универсиады зажжён в Турине, прошёл уже несколько стран и сегодня находится в России. В Сибири первым эстафету огня примет Иркутск, затем Барнаул и Новосибирск, и 15 декабря эстафета пройдет в Томске», — сообщил заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных.

По его словам, это «нерядовое событие не только для нашей страны, но и для мирового сообщества».

«Эстафета огня — это повод показать Томск и Томскую область с учётом нашего статуса студенческой столицы России», — резюмировал Ильиных.

Маршрут эстафеты огня в Томске пройдёт от Лагерного сада по проспекту Ленина до Большого концертного зала Томской областной филармонии. Всего около четырёх с половиной километров.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В неё примут участие более 3 тысяч спортсменов из 60 стран. Эстафета огня Универсиады стартовала 20 сентября в итальянском Турине. В настоящее время продолжается российский этап эстафеты, который охватит 30 крупных городов страны и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстафета огня Зимней универсиады-2019 пройдет в Новосибирске 11 декабря