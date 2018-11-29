«Порту» без одержал уверенную победу над «Шальке-04»

Лиссабон, , 00:54 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Порту» и «Шальке-04» на стадионе «Драгао» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой первых.

Первый мяч в дебюте второй половины забил Эдер Милитан после передачи Оливера Торреса — 1:0. Через 3 минуты Хесус Корона похоронил гостей, замкнув прострел Ясина Браими — 2:0. В конце матча Набиль Бенталеб забил «гол престижа» ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1. Через 5 минут Мусса Марега установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Порту"/"Шальке-04»)

Удары 13/4

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 11/15

Поданные угловые 5/1

«Порту» набрал 13 очков и обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места группы D. «Шальке-04» с 8-ю баллами остался на 2-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Теллеш, Монтейро, Браими, Торрес, Эррера, Корона, Перейра, Марега.

«Шальке-04»: Фарманн, Мендел, Настасич, Калиджури, Налдо, Маскарель, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Скрцибски, Ди Санто.

Бригада арбитров: Овидиу Хацеган.

Желтые карточки: Маскарель — 28, Корона — 78, Руди — 86.

Голы: Милитан 52 — 1:0, Корона 55 — 2:0, Бенталеб (пен) 89 — 2:1, Марега 90+4 — 3:1.