«Боруссия» и «Брюгге» разделили очки — 0:0

Берлин, , 00:53 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Боруссия» и «Брюгге» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Статистика матча («Боруссия"/"Брюгге»)

Удары 12/5

Удары в створ ворот 2/0

Процент владения мячом 71%/29%

Нарушения правил 7/4

Поданные угловые 5/1

«Боруссия» набрала 10 очков и укрепилась на 3-й позиции. «Брюгге» с 5-ю баллами остался на 3-м месте группы А.

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Диалло, Аканджи, Пищек, Ройс, Геррейро, Дауд, Пулишич, Витсель, Алькасер.

«Брюгге»: Хорват, Пулен, Денсвил, Мехеле, Амрабат, Накамба, Вормер, Деннис, Мата, Мораес, Ванакен.

Бригада арбитров: Гедиминас Мажейка.

Желтые карточки: Денсвил — 14, Алькасер — 45.