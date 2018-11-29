«ПСВ» потерпел поражение в матче с «Барселоной» в 5-м туре ЛЧ

Амстердам, , 00:52 — REGNUM 28 ноября между коллективами «ПСВ» и «Барселона» на стадионе «Филипс» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой «сине-гранатовых» — 1:2.

На 61-й минуте звезда и лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет, замкнув навес Усмана Дембеле — 0:1. Через 9 минут Жерар Пике удвоил преимущество гостей — 0:2. В конце матча Люк Де Йонг вернул хозяев в игру — 1:2.

Статистика матча («ПСВ"/"Барселона»)

Удары 21/21

Удары в створ ворот 8/8

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 15/10

Поданные угловые 4/5

«Барселона» с 13-ю баллами укрепилась на первой строчке группы B. «ПСВ» набрал 1 очко после 5-ти туров и остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«ПСВ»: Зоет, Виргевер, Шваб, Тасенде, Думфрис, Перейро, Лосано, Хендрикс, Бергвейн, Росарио, Де Йонг.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутиньо, Месси, Дембеле.

Бригада арбитров: Павер Краловец.

Желтые карточки: Хенрикс — 25, Гутьеррес — 83, Де Йонг — 84, Альба — 86, Пике — 90+3.

Голы: Месси 61 — 0:1. Пике 70 — 0:2, Де Йонг 83 — 1:2.