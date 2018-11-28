«Атлетико» одержал уверенную победу над «Монако»

Мадрид, , 23:39 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Атлетико» и «Монако» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «матрасников».

Первый мяч в дебюте матча в свои ворота забил Бенуа Бадиашиле — 1:0. Через 22 минуты Антуан Гризманн удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Хоакина Корреа — 2:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Монако»)

Удары 10/12

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 14/14

Поданные угловые 8/5

«Атлетико» с 12-ю баллами поднялся на первую строчку. «Монако» с 1-м очком остался на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Луис, Ариас, Савич, Эрнандес, Партей, Лемар, Коке, Эрнандес, Гризманн, Корреа.

«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Шадли, Раджи, Бадиашиле, Бианконе, Тилеманс, Головин, Массенго, Грандсир, Силла.

Бригада арбитров: Маттиас Гестраниус.

Желтые карточки: Гризманн — 45, Тилеманс — 54, Савич — 62, Бианконе — 68, партей — 86, Луис — 90.

Красные карточки: Савич — 82.

Не забитые пенальти: Фалькао — 83.

Голы: Бадиашиле (авг) 2 — 1:0, Гризманн 24 — 2:0.