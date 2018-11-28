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Рекорд по отжиманиям мальчика из Чечни зафиксировала Книга рекордов России

Спорт

Глава Чечни удостоил его звания Почетный гражданин Чеченской Республики

Рекорд по отжиманиям мальчика из Чечни зафиксировала Книга рекордов России
Иллюстрация: Chechnya.gov.ru
Рахим Куриев и Рамзан Кадыров

Грозный, 28 ноября 2018, 20:25 — REGNUM  Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд, отжавшись за 2,5 часа 3202 раза. Его рекорд зафиксировала комиссия в составе главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко и эксперта категории «Фитнес» Книги рекордов России, рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по количеству отжиманий от пола за одну минуту Андрея Лобкова.

Маленький спортсмен установил сразу несколько мировых рекордов в возрастной категории пять лет. Главный из них — наибольшее количество отжиманий от пола в мире за один подход. Кроме того, зафиксированы рекорды по наибольшему повторению за один час и за два часа, по наименьшему времени выполнения 1000, 2000 и 3000 отжиманий, пишет ИА Грозный-информ.

За успехом Рахима Куриева в зале следил глава Чечни Рамзан Кадыров. Поздравив мальчика с рекордом, он отметил, что «чеченцы должны себя достойно показывать в спорте, образовании и культуре», как призывал первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров. За рекорд юного спортсмена глава Чечни удостоил его звания Почетный гражданин Чеченской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад пятилетний житель Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям. За два с половиной часа он отжался от пола 4105 раз. Свой рекорд юный спортсмен посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову. Чеченский лидер подарил его отцу, который тренировал ребенка с трех лет, Mercedes.

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