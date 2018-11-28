Рекорд по отжиманиям мальчика из Чечни зафиксировала Книга рекордов России

Грозный, , 20:25 — REGNUM Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд, отжавшись за 2,5 часа 3202 раза. Его рекорд зафиксировала комиссия в составе главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко и эксперта категории «Фитнес» Книги рекордов России, рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по количеству отжиманий от пола за одну минуту Андрея Лобкова.

Маленький спортсмен установил сразу несколько мировых рекордов в возрастной категории пять лет. Главный из них — наибольшее количество отжиманий от пола в мире за один подход. Кроме того, зафиксированы рекорды по наибольшему повторению за один час и за два часа, по наименьшему времени выполнения 1000, 2000 и 3000 отжиманий, пишет ИА Грозный-информ.

За успехом Рахима Куриева в зале следил глава Чечни Рамзан Кадыров. Поздравив мальчика с рекордом, он отметил, что «чеченцы должны себя достойно показывать в спорте, образовании и культуре», как призывал первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров. За рекорд юного спортсмена глава Чечни удостоил его звания Почетный гражданин Чеченской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад пятилетний житель Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям. За два с половиной часа он отжался от пола 4105 раз. Свой рекорд юный спортсмен посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову. Чеченский лидер подарил его отцу, который тренировал ребенка с трех лет, Mercedes.

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