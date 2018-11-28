В Италии главу ФК «Самподрия» заподозрили в мошенничестве

Рим, , 15:40 — REGNUM В Италии сотрудники полиции арестовали активы владельца футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреро по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщает Сalciomercato.

По данным портала, суд арестовал 2,6 млн евро со счетов Ферреро, клуба, а также пяти подозреваемых по данному делу. Отмечается, что после продажи летом 2015 года игрока Педро Обианга из казны «Сампдории» исчезло 1,2 млн евро.

Следствие полагает, что деньги были использованы в качестве оплаты несуществующих операций, проведенных фиктивной фирмой, которой управлял сам Ферреро через подставное лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Италии провели спецоперацию по выемке документов по 150 тендерам на общую сумму более миллиарда евро. По данным Финансовой гвардии, участники этих тендеров, проведенных в 2015—2018 годах, входили в предварительный сговор.