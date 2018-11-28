Среда, 28 Ноября 2018 года
16:36:02 МСК

Ковальчук не смог набрать очков за «Лос-Анджелес» в десятом матче подряд

Спорт

В матче с «Ванкувер Кэнакс» Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд

Ковальчук не смог набрать очков за «Лос-Анджелес» в десятом матче подряд
John Julian
Илья Ковальчук на льду

Лос-Анджелес, США, 28 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не смог набрать очков в десятом матче подряд. Об этом 28 ноября сообщает «Чемпионат».

В матче с «Ванкувер Кэнакс» Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, за которые нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Результативными действиями он не отметился.

Кроме того, Ковальчук уже второй матч подряд начал в четвёртом звене. Последний раз он отметился результативными действиями в матче с «Анахаймом» три недели назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лос-Анджелес» одержал победу над «Ванкувером» в овертайме со счётом 2:1.

Читайте также: «Лос-Анджелес» в овертайме вырвал победу у «Ванкувера»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить