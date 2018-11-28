В Ирландии футбольный клуб ошибочно сообщил о гибели своего игрока

Дублин, , 14:27 — REGNUM Ирландский футбольный клуб «Баллибрак» ошибочно оповестил о гибели в автокатастрофе одного из своих игроков. Об этом сообщает The Telegraph.

Руководство лиги опубликовало заявление о трагедии и приняло решение перенести ближайший матч «Баллибрака». Игры остальных команд начались с минуты молчания.

Однако позже выяснилось, что футболист жив и с ним всё в порядке. Оказалось, что испанец уехал на родину.

Курьёзная ситуация произошла из-за ошибки одного из сотрудников клуба, который позже был уволен. Клуб и лига были вынуждены принести извинения.