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В Ирландии футбольный клуб ошибочно сообщил о гибели своего игрока

Спорт

Курьёзная ситуация произошла из-за ошибки одного из сотрудников клуба, который позже был уволен

Дублин, 28 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  Ирландский футбольный клуб «Баллибрак» ошибочно оповестил о гибели в автокатастрофе одного из своих игроков. Об этом сообщает The Telegraph.

Руководство лиги опубликовало заявление о трагедии и приняло решение перенести ближайший матч «Баллибрака». Игры остальных команд начались с минуты молчания.

Однако позже выяснилось, что футболист жив и с ним всё в порядке. Оказалось, что испанец уехал на родину.

Курьёзная ситуация произошла из-за ошибки одного из сотрудников клуба, который позже был уволен. Клуб и лига были вынуждены принести извинения.

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Футбол
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