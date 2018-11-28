«Аякс» планирует выручить за двух футболистов команды €140 млн

Амстердам, , 12:55 — REGNUM Амстердамский «Аякс» намерен продать защитника команды Матийс де Лигта и полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «Аякс» планирует выручить за двух игроков около €140 млн. При этом вероятно, что полузащитника продадут за €75 млн, а защитника — за €60−65 млн.

Отмечается, что в обоих игроках заинтересована «Барселона». Однако интерес к футболистам проявляют также ПСЖ, «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» готов предложить за защитника «Аякса» Матийса де Лигта €50 млн.

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