В Якутске создадут международный центр мас-рестлинга

Якутск, , 11:07 — REGNUM Международный центр по развитию мас-рестлинга в Якутии предложил создать заведующий кафедрой мас-рестлинга и национальных видов спорта ИФКиС Северо-Восточного федерального университета Михаил Борохин. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Выступая на круглом столе «Проблемы и перспективы развития мас-рестлинга», состоявшемся в государственном собрании Ил Тумэн Борохин сообщил, что создание центра позволит решить заявленную задачу — сделать мас-рестлинг олимпийским видом спорта.

Мероприятие закрепило итоги международной научно-практической конференции «Мас-рестлинг как вид силового единоборства: становление, развитие и популяризация». По итогам дискуссии принято решение разработать программу по развитию этого вида спорта в Якутии на 2020−2025 годы и создать в 2019 году международный центр мас-рестлинга со штаб-квартирой в Якутске.

Читайте также: В Америке прошли соревнования по якутскому мас-рестлингу