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Матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Дохе

Спорт

Встреча двух команд была перенесена из-за хулиганского поведения болельщиков

Буэнос-Айрес, 28 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  Столица Катара Доха претендует на роль города, где может быть проведен перенеcённый ранее ответный футбольный матч финала Кубка Либертадорес (Кубок Освободителей) южноамериканских команд «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Об этом 27 ноября пишет портал TyсSports.

Сообщается, что встреча двух команд, перенесенная из-за хулиганского поведения болельщиков, состоится 8 или 9 декабря, такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Отмечается, что у Дохи есть преимущество перед остальными городами претендентами, поскольку в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах состоится клубный чемпионат мира, в котором будет участвовать команда, выигравшая Кубок Либертадорес.

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