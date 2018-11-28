Матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Дохе

Буэнос-Айрес, , 11:04 — REGNUM Столица Катара Доха претендует на роль города, где может быть проведен перенеcённый ранее ответный футбольный матч финала Кубка Либертадорес (Кубок Освободителей) южноамериканских команд «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Об этом 27 ноября пишет портал TyсSports.

Сообщается, что встреча двух команд, перенесенная из-за хулиганского поведения болельщиков, состоится 8 или 9 декабря, такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Отмечается, что у Дохи есть преимущество перед остальными городами претендентами, поскольку в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах состоится клубный чемпионат мира, в котором будет участвовать команда, выигравшая Кубок Либертадорес.

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