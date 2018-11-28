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Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Спорт

Ранее КОНМЕБОЛ рекомендовала провести матч 8 или 9 декабря за пределами Аргентины

Буэнос-Айрес, 28 ноября 2018, 10:34 — REGNUM  Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» может пройти в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Tycsports.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рекомендовала провести матч 8 или 9 декабря за пределами Аргентины. На это предложение откликнулись столица Парагвая Асунсьон, несколько городов Бразилии, а также Майами.

Однако преимуществом Катара называется географическое положение. Дело в том, что Катар находится рядом с ОАЭ, где в декабре состоится клубный чемпионат мира, в котором сыграет победитель Кубка Либертадорес.

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Напомним, первый матч финала Кубка Либертадорес прошёл в Буэнос-Айресе 11 ноября и завершился вничью 2:2. Ответная встреча должна была состояться 24 ноября.

Однако перед матчем болельщики «Ривер Плейта» устроили беспорядки, забросав камнями автобус с футболистами «Боки Хуниорс». В результате игра была перенесена сначала на сутки, а затем на неопределенный срок.

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