Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Буэнос-Айрес, , 10:34 — REGNUM Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» может пройти в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Tycsports.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рекомендовала провести матч 8 или 9 декабря за пределами Аргентины. На это предложение откликнулись столица Парагвая Асунсьон, несколько городов Бразилии, а также Майами.

Однако преимуществом Катара называется географическое положение. Дело в том, что Катар находится рядом с ОАЭ, где в декабре состоится клубный чемпионат мира, в котором сыграет победитель Кубка Либертадорес.

Читайте также: Полузащитник «Боки»: финал Либертадорес превратился в зону боевых действий

Напомним, первый матч финала Кубка Либертадорес прошёл в Буэнос-Айресе 11 ноября и завершился вничью 2:2. Ответная встреча должна была состояться 24 ноября.

Однако перед матчем болельщики «Ривер Плейта» устроили беспорядки, забросав камнями автобус с футболистами «Боки Хуниорс». В результате игра была перенесена сначала на сутки, а затем на неопределенный срок.

Читайте также: Финальный матч Кубка Либертадорес перенесен на день из-за беспорядков