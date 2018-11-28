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Студенты КемГУ выиграли первенство России по дзюдо среди юниоров

Спорт

Победители обеспечили себе место в сборной России по дзюдо

Студенты КемГУ выиграли первенство России по дзюдо среди юниоров
Schnuffel2002
Дзюдо

Кемерово, 28 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  Студенты Факультета физической культуры и спорта Кемеровского государственного университета выиграли Первенство России по дзюдо среди юниоров в весовой категории 60 кг, сообщает 28 ноября пресс-служба вуза.

Соревнования накануне завершились Назрани (Ингушетия). В них приняли участие 607 спортсменов из 60 регионов России до 21 года.

Победителями в категории 60 кг стали Курташов Семен, занявший первое место, Курташов Данила — второе место. Благодаря этой победе, отметили в пресс-службе вуза, студенты обеспечили себе место в национальной сборной команде России по дзюдо.

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Дзюдо
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