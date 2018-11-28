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«Денвер» обыграл «Лейкерс» и продлил победную серию

Спорт

Встреча завершилась со счётом 117:85

Денвер, США, 28 ноября 2018, 10:09 — REGNUM  «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:85.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Кайл Кзума, который набрал 21 очко.

В составе «Денвера» три игрока набрали по 20 очков. Это форвард Пол Миллсэп и защитники Малик Бисли и Джамал Маррей.

На сегодняшний день «Денвер», одержавший четыре победы подряд, занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 12-м месте.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14).

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