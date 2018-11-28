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Роналду стал первым игроком, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов

Спорт

Роналду сыграл в матче «Ювентуса» с «Валенсией», в котором туринский клуб победил со счётом 1:0

Роналду стал первым игроком, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов
Mariya Butd
Криштиану Роналду

Турин, Италия, 28 ноября 2018, 09:58 — REGNUM  Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым игроком, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Роналду принял участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» одержал победу над «Валенсией» со счётом 1:0. Португалец отметился голевой передачей.

Отмечается, что у Роналду больше побед в Лиге чемпионов, чем у 136 из 140 клубов, которые принимали участие в турнире.

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Напомним, после пяти туров «Ювентус» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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