Юный рекордсмен по отжиманиям из Чечни потвердит свой рекорд для комиссии

Грозный, , 09:33 — REGNUM Рекорд по отжиманиям юного спортсмена из Чечни Рахима Куриева зафиксирует Книга рекордов России. Повторное показательное выступление состоится 28 ноября в 16:00 в Грозном.

Для фиксирования всероссийского рекорда по отжиманиям от пола в Чечню прибудут главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и эксперт категории «Фитнес» Книги рекордов России, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по количеству отжиманий от пола за одну минуту Андрей Лобков, пишет ИА «Грозный информ».

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Напомним, пятилетний чеченец Рахим Куриев сделал 4105 отжиманий от пола за два с небольшим часа без перерыва. Он тренировался с трех лет под руководством своего отца. Свой рекорд мальчик посвятил главе республики Рамзану Кадырову.

В благодарность за то, что юный спортсмен своими достижениями заставил многих мальчишек во всем мире заняться спортом, чеченский лидер наградил его отца автомобилем Mercedes, чтобы тот возил рекордсмена на достойном авто.

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