«Лос-Анджелес» в овертайме вырвал победу у «Ванкувера»

Ванкувер, Канада, , 09:20 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В середине второго периода хоккеисты «Лос-Анджелеса» открыли счёт, отличился нападающий Алекс Иафалло. «Ванкуверу» удалось отыграться за четыре минуты до конца третьего периода, шайбу забросил форвард Маркус Гранлунд.

В овертайме победу «Лос-Анджелесу» принёс точный бросок нападающего Дастина Брауна.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 24 матчах. «Ванкувер» идёт на 21-м месте, в активе команды 25 очков в 27 играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

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