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Тьерри Анри: «Монако» ещё может попасть в Лигу Европы

Спорт

«Монако» сыграет с «Атлетико» в пятом туре группового этапа турнира Лиги чемпионов

Тьерри Анри: «Монако» ещё может попасть в Лигу Европы
V&A Dudush
Стадион «Луи II» футбольного клуба Монако

Монако, 28 ноября 2018, 09:08 — REGNUM  Главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что команда ещё может попасть в Лигу Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.

«У нас всё ещё есть возможность попасть в Лигу Европы», — сказал Анри.

Он отметил, что для выхода в Лигу Европы команде нужно достичь первых успехов в Лиге чемпионов.

Напомним, на сегодняшний день «Монако» занимает последнее место в группе. Команда набрала одно очко, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

28 ноября «Монако» сыграет в пятом туре группового этапа турнира против мадридского «Атлетико».

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