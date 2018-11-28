Тьерри Анри: «Монако» ещё может попасть в Лигу Европы

Монако, , 09:08 — REGNUM Главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что команда ещё может попасть в Лигу Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.

«У нас всё ещё есть возможность попасть в Лигу Европы», — сказал Анри.

Он отметил, что для выхода в Лигу Европы команде нужно достичь первых успехов в Лиге чемпионов.

Напомним, на сегодняшний день «Монако» занимает последнее место в группе. Команда набрала одно очко, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

28 ноября «Монако» сыграет в пятом туре группового этапа турнира против мадридского «Атлетико».

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