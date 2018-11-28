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Фанаты АЕКа бросили в болельщиков «Аякса» бутылки с зажигательной смесью

Спорт

На трибунах раздавались взрывы

Фанаты АЕКа бросили в болельщиков «Аякса» бутылки с зажигательной смесью
T S
Поджигатель

Афины , 28 ноября 2018, 08:55 — REGNUM  Фанаты греческого АЕКа устроили массовые беспорядки на трибунах во время матча Лиги чемпионов с голландским «Аяксом».

Перед началом матча один из фанатов греческой команды выбежал на беговые дорожки стадиона и бросил файер в болельщиков «Аякса». Позже в них полетели бутылки с зажигательной смесью, и раздавались взрывы.

После этого в конфликт вмешалась полиция.

https://twitter.com/KingsOfTipping/status/1067490792678334464

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Аякс» одержал победу над АЕКом со счётом 2:0. Голландский клуб досрочно обеспечил себе место в плей-офф, набрав 11 очков. АЕК проиграл во всех пяти матчах группового этапа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аякс» одержал уверенную победу над «АЕКом» в Греции

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