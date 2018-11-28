«Баффало» одержал 10-ю победу подряд и вышел в лидеры НХЛ

Баффало, США, 28 ноября 2018, 08:13 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.
К началу третьего периода хоккеисты «Баффало» вели в счёте с разницей в две шайбы. Отличились Расмус Ристолайнен и Натан Больё. «Сан-Хосе» ответил дублем Джо Павелски.
Решающую шайбу хоккеисты «Баффало» забросили в овертайме. Точный бросок, а счету Джеффа Скиннера.
Отметим, что эта победа стала 10-й подряд для «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ.
На сегодняшний день «Баффало» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 36 очков в 25 матчах. «Сан-Хосе» идёт на 11-м месте, в активе команды 29 очков в 25 играх.
«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).
Читайте также: «Питтсбург» одержал волевую победу над «Виннипегом»