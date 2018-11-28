Дубль Тайсона принес «Шахтеру» выездную победу над «Хоффенхаймом»

Берлин, , 00:56 — REGNUM 27 ноября между коллективами «Хоффенхайм» и «Шахтер» на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось боевой победой гостей.

На 14-й минуте бразильский латераль Исмаили открыл счет, замкнув передачу Тайсона — 0:1. В следующей же атаке «Шахтер» удвоил преимущество в счете благодаря голу Тайсона — 0:2. Через 2 минуты Андрей Крамарич вернул хозяев в игру — 1:2. В конце тайма полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер вновь сделал счет равным — 2:2. В компенсированное время Тайсон оформил дубль и принес украинскому коллективу победу — 2:3.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Шахтер»)

Удары 13/12

Удары в створ ворот 5/8

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 15/10

Поданные угловые 7/3

«Хоффенхайм» с 3-мя баллами опустился на 4-ю строчку группы F. «Шахтер» с 5-ю очками идет позицией выше.

Стартовые составы команд на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Шульц, Фогт, Кадержабек, Нортвейт, Демирбай, Цубер, Крамарич, Бельфодил, Салаи.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Майкон, Коваленко, Данченко, Мораеш.

Главный арбитр матча: Иван Кружляк.

Желтые карточки: Степаненко — 37, Салаи — 58, Матвиенко — 68, Фогт — 89, Кривцов — 90+1, Данченко — 90+5, Демирбай — 90+5, Пятов — 90+6.

Красные карточки: Салаи — 60.

Голы: Исмаили 14 — 0:1, Тайсон 15 — 0:2, Крамарич 17 — 1:2, Цубер 40 — 2:2, Тайсон 90+4 — 2:3.