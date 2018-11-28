«Рома» ничего не смогла противопоставить мадридскому «Реалу»

Рим, , 00:54 — REGNUM 27 ноября между коллективами «Рома» и «Реал» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сливочных».

На 47-й минуте Гарет Бейл открыл счет — 0:1. Через 12 минут испанский плеймейкер Лукас Васкес удвоил преимущество гостей в счете после передачу Карима Бенземы — 0:2.

Статистика матча («Рома"/"Реал»)

Удары 15/9

Удары в створ ворот 5/8

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 13/9

Поданные угловые 5/4

«Реал» одержал 4-ю победу, набрал 12 очков и занял чистое первое место в группе G. «Рома» с 9-ю баллами опустилась на 2-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Ульсен, Коларов, Фацио, Флоренци, Манолас, Кристанте, Н’Зонзи, Заниоло, Ундер, Эль-Шаарави, Шик.

«Реал»: Куртуа, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Кроос, Льоренте, Васкес, Бензема, Бейл.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Желтые карточки: Модрич — 21, Заниоло — 42, Варан — 90+4.

Голы: Бейл 47 — 0:1, Васкес 59 — 0:2.