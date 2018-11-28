Подопечные Жозе Моуриньо вырвали победу над «Янг Бойзом» в конце матча ЛЧ

Лондон, , 00:53 — REGNUM 27 ноября между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «манкунианцев».

Единственный мяч в компенсированное время забил бельгийский опорный полузащитник Маруан Феллайни после передачу Ромелу Лукаку — 1:0.

Статистика матча («МЮ"/"Янг Бойз»)

Удары 21/10

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 9/17

Поданные угловые 2/4

«МЮ» набрав 10 очков и укрепился на 2-й строчке. «Янг Бойз» с 1-м баллом остался на последнем месте в группе H.

Стартовые составы команд на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Фред, Феллайни, Матич, Рашфорд, Марсьяль, Лингард.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Камара, фон Берген, Сулеймани, Мбабу, Соу, Ассале, Эбишер, Лаупер, Нсаме.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Желтые карточки: Матич — 22, Камара — 48, Бенито — 61, Валенсия — 72.

Голы: Феллайни 90+1 — 1:0.