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Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Валенсией» в матче ЛЧ

Спорт

«Ювентус» одержал 4-ю победу, набрал 12 очков и укрепился на первой позиции. «Валенсия» с 5-ю баллами осталась на 3-й строчке

Рим, 28 ноября 2018, 00:52 — REGNUM  27 ноября между коллективами «Ювентус» и «Валенсия» на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой итальянской команды.

Единственный мяч на 59-й минуте забил лидер сборной Хорватии Марио Манджукич, замкнув навес Криштиану Роналду — 1:0.

Статистика матча («Ювентус"/"Валенсия»)

Удары 18/7

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 17/14

Поданные угловые 6/3

«Ювентус» одержал 4-ю победу, набрал 12 очков и укрепился на первой позиции. «Валенсия» с 5-ю баллами осталась на 3-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Роналду, Дибала, Манджукич.

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Дьякаби, Васс, Гайа, Кондогбья, Гуэдеш, Парехо, Коклен, Парехо, Мина.

Главный арбитр матча: Уильям Коллам.

Желтые карточки: Бентанкур — 13, Гайа — 31, Кондогбья — 43, Куадрадо — 60, Дьякаби — 62, Гуэдеш — 69, Батшуайи — 74, Матуиди — 83.

Голы: Манджукич 59 — 1:0.

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