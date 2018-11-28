«Лион» не смог удержать победу над «МС» в матче Лиги Чемпионов

Париж, , 00:50 — REGNUM 27 ноября между коллективами «Лион» и «Манчестер Сити» на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 2:2.

Первый мяч в дебюте второй половины забил Максвелл Корне мощным ударом из-за пределов штрафной — 1:0. Через 8 минут Эмерик Ляпорт сравнял счет, замкнув передачу Давида Сильвы — 1:1. На 81-й минуте Корне оформил дубль — 2:1. В следующей же атаке Агуэро спас «горожан» от поражения — 2:2.

Статистика матча («Лион"/"МС»)

Удары 11/13

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 5/11

Поданные угловые 1/7

«МС» с 10-ю очками остался на первом месте. «Лион» набрал 7 очков и идет позицией ниже в группе F.

Стартовые составы команд на матч:

«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Маршал, Рафаэл, Ауар, Фекир, Менди, Н’Домбеле, Депай, Корне.

«МС»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Марез, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Желтые карточки: Фернандиньо — 23, Стерлинг — 34, Менди — 62.

Голы: Корне 55 — 1:0, Ляпорт 63 — 1:1, Корне 81 — 2:1, Агуэро 83 — 2:2.